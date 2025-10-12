Survivor 2026 ilk yarışmacı belli oldu! Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Survivor 2026 Ünlüler All Star konsepti için heyecan dorukta! Acun Ilıcalı, efsanevi sezonun ilk yarışmacısını açıkladı. Yıllar önce Popstar Türkiye ile hafızalara kazınan ve güçlü sesiyle tanınan Popstar Bayhan, iddialı bir dönüş yaparak Survivor adasına adım atıyor. Bayhan'ın adadaki performansı ve yeni sezonun diğer All Star isimleri ne zaman belli olacak? Survivor'ın ilk yarışmacısı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'IN İLK YARIŞMACISI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı, efsanevi sezonun ilk yarışmacısını açıkladı. Yıllar önce Popstar Türkiye ile hafızalara kazınan ve güçlü sesiyle tanınan Popstar Bayhan, iddialı bir dönüş yaparak Survivor adasına adım atıyor.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan'ın Türkiye genelinde tanınması, 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmada sergilediği farklı yorumu ve kendine has sahne duruşuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve özellikle halk oylarında büyük destek gördü. Yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal Edemiyorum" gibi albümler çıkararak müzik kariyerini sürdürdü.

Survivor 2026 Macerası

Bayhan, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına, alışılmışın dışında bir formatta geri dönüyor.