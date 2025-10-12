CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ekim 2025 Pazar ezan vakti

İstanbul namaz vakitleri | 12 Ekim 2025 Pazar ezan vakti

12 Ekim Pazar günü İstanbul namaz vakitleri, ibadetlerini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güne sabah namazıyla başlamak isteyen Müslümanlar, ardından gün içindeki diğer vakitleri de takip ediyor. “Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatleri kaçta?” sorularının yanıtını arayan vatandaşlar için, İstanbul güncel namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre haberimizde yer alıyor. İşte, 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri...

12 Ekim 2025 Pazar 07:37
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ekim 2025 Pazar ezan vakti

İstanbul namaz saatleri 12 EKİM 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 12 Ekim Pazar İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 12 Ekim 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.41

Güneşin doğuşu:👉 07.05

Öğle vakti:👉 12.56

İkindi vakti:👉 16.03

Akşam vakti:👉 18.36

Yatsı vakti:👉 19.55

👉12 Ekim Pazar illere göre namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

12 Ekim Pazar İstanbul namaz vakitleri

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

12 Ekim Pazar namaz vakitleri

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

İstanbul namaz saatleri kaçta?

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

