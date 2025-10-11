TV8 canlı izle | Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz izle (TV8 frekans bilgisi)

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. 11 Ekim'de 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçını naklen canlı yayınlayacak olan TV8'in frekans bilgileri ve canlı yayın linki araştırılıyor. İşte detaylar...
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
TV 8 YARIŞMALARI
MasterChef Türkiye
Survivor
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Parola Parola
Çarkıfelek
Cevap Ver Türkiye
O Ses Türkiye
Doya Doya Moda
TV 8 PROGRAMLARI
Aramızda Kalmasın
Gazete Magazin
8'de Sağlık
Gençlik Rüzgarı
Survivor Panorama
Survivor Ekstra
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
Türkiye'nin Doktorları
Bir Yemek Olsan
10 Yaş Genç
TV 8 DİZİLERİ
Aşka Düşman
Tuzak
Yazgı
Canım Annem
Kadere Karşı
Kırmızı Oda
Annenin Sırrıdır Çocuk
Doğduğun Ev Kaderindir
Maral: En Güzel Hikayem