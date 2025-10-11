CANLI SKOR ANA SAYFA
TV8 canlı izle | Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz izle (TV8 frekans bilgisi)

TV8 canlı izle | Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz izle (TV8 frekans bilgisi)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam edeerken A Milli Takım'ımız, 11 Ekim Cumartesi günü Sofya'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Montella'nın öğrencileri, 6-0'lık İspanya mağlubiyetini ardında bırakarak yeni bir galibiyet serisi ile yoluna devam etmeyi hedefliyor. TV 8 ekranlarından yayınlanacak nefes kesici mücadeleyi izlemek isteyenler için 'TV8 canlı yayın' ve 'Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz canlı yayın' linkleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV8 canlı izle | Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz izle (TV8 frekans bilgisi)

TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. 11 Ekim'de 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçını naklen canlı yayınlayacak olan TV8'in frekans bilgileri ve canlı yayın linki araştırılıyor. İşte detaylar...

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bulgaristan - Türkiye maçı canlı izleme linki

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI | TIKLA İZLE

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV 8 YARIŞMALARI

MasterChef Türkiye

Survivor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Parola Parola

Çarkıfelek

Cevap Ver Türkiye

O Ses Türkiye

Doya Doya Moda

TV 8 PROGRAMLARI

Aramızda Kalmasın

Gazete Magazin

8'de Sağlık

Gençlik Rüzgarı

Survivor Panorama

Survivor Ekstra

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Türkiye'nin Doktorları

Bir Yemek Olsan

10 Yaş Genç

TV 8 DİZİLERİ

Aşka Düşman

Tuzak

Yazgı

Canım Annem

Kadere Karşı

Kırmızı Oda

Annenin Sırrıdır Çocuk

Doğduğun Ev Kaderindir

Maral: En Güzel Hikayem

TV8 ŞİFRESİZ İZLE

