BURSA (BUSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI: 11 Ekim Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Bursa'da sular kesilecek mi?

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI (BUSKİ) 11 EKİM | Bursa'da sular kesilecek mi? Bursa'da barajlardaki su seviyeleri alarm veriyor. 10 Ekim 2025 itibarıyla BUSKİ verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı %0,67 olarak açıklandı. Bu düşüş, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve su kesintilerinin artmasına neden oluyor. 11-16 Ekim 2025 tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Peki, 11 Ekim Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Bursa'da sular kesilecek mi? İşte detaylar!

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 EKİM

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, Bursa'daki barajların ortalama genel doluluk oranı son derece düşük seviyelerdedir:

Genel Baraj Doluluk Oranı (Yaklaşık): %0,67

BURSA'DA SULAR KESİLECEK Mİ?

Bursa'da sular kesilmeye devam etmektedir. Baraj doluluk oranlarının bu denli kritik seviyelere düşmesi nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, su tasarrufu sağlamak amacıyla planlı su kesintileri uygulamasını sürdürmektedir.

Kesinti Tarihleri: 1 Ekim'de başlayan planlı kesintiler, 11-16 Ekim tarihlerinde de devam edecektir.

Süre ve Bölgeler: Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde planlanmıştır ve Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir.

İstisnalar: Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve devlet hastaneleri kesintilerden etkilenmeyecektir.

