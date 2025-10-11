CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret!

Başkan Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret!

Başkan Erdoğan, Çaykur Rizespor Futbol Kulübü ile Rize Çay İlkokulunu ziyaret etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 19:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor Futbol Kulübü ile Rize Çay İlkokulunu ziyaret etti.

Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından, helikopterle Çaykur Rizespor'un tesislerine geldi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut tarafından karşılanan Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı forma ve atkı hediye edildi.

Başkan Erdoğan, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla da sohbet etti.

Erdoğan, ardından Rize Çay İlkokuluna ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı.

Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Galatasaray'a Avrupa Şampiyonu stoper! Sürpriz transfer planı...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
F.Bahçe'de forma giymek istiyor!
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! 19:54
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 18:56
Milliler İspanya'ya mağlup! Milliler İspanya'ya mağlup! 16:53
G.Saray 4'te 4 yaptı! G.Saray 4'te 4 yaptı! 16:47
Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! 16:43
Milli haltercilerden 5 madalya! Milli haltercilerden 5 madalya! 16:40
Daha Eski
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi! MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi! 16:40
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 16:36
Zeynep Sönmez final turunda! Zeynep Sönmez final turunda! 16:11
Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... 16:09
Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! 16:05
Trabzonspor evinde kaybetti! Trabzonspor evinde kaybetti! 16:03