11 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı!

11 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI | 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı ekranlarda neler var, hangi kanalda hangi yapım izleyiciyi ekrana kilitleyecek? "Bu akşam ne izlenir?" sorusunun yanıtı dopdolu bir yayın akışında saklı! Kanal D'den ATV'ye, TRT 1'den Show TV'ye kadar her kanal, farklı türlerde güçlü içeriklerle izleyici karşısında olacak. Aksiyon, romantizm, eğlence ve haberin bir arada olduğu dolu dolu bir akşam sizi bekliyor. Hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor, hangi filmler geceye damga vuracak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…
11 EKİM TV YAYIN AKIŞI
Cumartesi akşamı planınızı yapmadan önce 11 Ekim 2025'in yayın akışına göz atmaya ne dersiniz? "Hangi kanalda hangi dizi var, bu akşam ne izlesem?" diyenler için televizyon rehberini hazırladık. Ekranlarda yine büyük rekabet yaşanacak! Kanal D'de sürükleyici bir hikâye, ATV'de heyecan dolu sahneler, Star TV'de romantik anlar, TV8'de bol eğlenceli dakikalar izleyiciyi bekliyor. Bu akşam ailecek izlenecek yapımlar mı yoksa tek başına keyifli bir film mi tercih edersiniz? Cevabı detaylarda bulabilirsiniz…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
22:30 Güller ve Günahlar
01:30 Güller ve Günahlar
03:45 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
22:30 Aynadaki Yabancı
01:30 Aynadaki Yabancı
04:00 Kardeşlerim
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 Kıskanmak
16.00 Ben Leman
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman
22.30 Ben Leman
01.00 Halef: Köklerin Çağrısı
03.45 Kefaret
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:00 Tam Gaz
00:45 Kral Kaybederse
03:15 Baba Ocağı
04:45 Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Yedi Numara
06.05 Benim Güzel Ailem
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Hayallerinin Peşinde
11.30 Cennetin Çocukları
14.50 Taşacak Bu Deniz
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Taşacak Bu Deniz
04.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05.05 Hayallerinin Peşinde
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Bulgaristan - Türkiye / Canlı
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı