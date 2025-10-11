11 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı!

11 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI | 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı ekranlarda neler var, hangi kanalda hangi yapım izleyiciyi ekrana kilitleyecek? "Bu akşam ne izlenir?" sorusunun yanıtı dopdolu bir yayın akışında saklı! Kanal D'den ATV'ye, TRT 1'den Show TV'ye kadar her kanal, farklı türlerde güçlü içeriklerle izleyici karşısında olacak. Aksiyon, romantizm, eğlence ve haberin bir arada olduğu dolu dolu bir akşam sizi bekliyor. Hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor, hangi filmler geceye damga vuracak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

11 EKİM TV YAYIN AKIŞI

Cumartesi akşamı planınızı yapmadan önce 11 Ekim 2025'in yayın akışına göz atmaya ne dersiniz? "Hangi kanalda hangi dizi var, bu akşam ne izlesem?" diyenler için televizyon rehberini hazırladık. Ekranlarda yine büyük rekabet yaşanacak! Kanal D'de sürükleyici bir hikâye, ATV'de heyecan dolu sahneler, Star TV'de romantik anlar, TV8'de bol eğlenceli dakikalar izleyiciyi bekliyor. Bu akşam ailecek izlenecek yapımlar mı yoksa tek başına keyifli bir film mi tercih edersiniz? Cevabı detaylarda bulabilirsiniz…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

22:30 Güller ve Günahlar

01:30 Güller ve Günahlar

03:45 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Aynadaki Yabancı

13:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Aynadaki Yabancı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

22:30 Aynadaki Yabancı

01:30 Aynadaki Yabancı

04:00 Kardeşlerim

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 Kıskanmak

16.00 Ben Leman

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ben Leman

22.30 Ben Leman

01.00 Halef: Köklerin Çağrısı

03.45 Kefaret

06.00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Veliaht

04:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Tam Gaz

22:00 Tam Gaz

00:45 Kral Kaybederse

03:15 Baba Ocağı

04:45 Dürüye'nin Güğümleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı

05.20 Yedi Numara

06.05 Benim Güzel Ailem

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Hayallerinin Peşinde

11.30 Cennetin Çocukları

14.50 Taşacak Bu Deniz

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Taşacak Bu Deniz

04.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05.05 Hayallerinin Peşinde

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 Bulgaristan - Türkiye / Canlı

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı