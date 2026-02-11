CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Sayısal Loto sonuçları

11 Şubat Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merakla takip ediliyor. Canlı çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran sayılar resmen duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve kaç talihlinin kazandığı soruları gündemdeki yerini korurken, 11 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da yoğun ilgi görüyor. İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekilişine dair tüm ayrıntılar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:38
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 11 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 11 Şubat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Canlı çekilişin ardından Sayısal Loto'da kazandıran numaralar netlik kazandı. Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı soruları gündeme gelirken, 11 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da en çok arananlar arasına girdi. İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto 11 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

74-79-34-73-66-45

Joker: 29

SüperStar: 9

11 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 11 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22
Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret 18:22
Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı 18:18
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 18:02
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 18:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! 17:58
Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları 17:58
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42