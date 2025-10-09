Marmara deprem son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Marmara Denizi, Silivri açıklarında deprem meydana geldi. İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 3,6 olarak duyurdu. 5,0 km derinlikte gerçekleşen sarsıntının şiddetini AFAD da 3,6 olarak duyurdu. İşte İstanbul deprem son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:57
Son dakika deprem haberleri... AFAD, Silivri açıklarında deprem olduğunu duyurdu. İstanbul'da hissedilen sarsıntı, öğleden sonra saat 13.33'te kaydedildi. 02.54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından bu kez de Marmara Denizi sallandı. Merkez üssü Silivri olarak kaydedilen depremin şiddeti ise 3,6 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ

DEPREMİN ŞİDDETİNE REVİZE

Kandilli Rasathanesi'nin ilk olarak 3,7 şiddetinde ölçtüğü depremin büyüklüğü revize sonucu 3,6 olarak güncellendi. Silivri açıklarında, saat 13.33'te meydana gelen sarsıntının derinliği 5.0 km olarak ölçüldü. Öte yandan gece saatlerinde Kütahya, Simav'da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremin ardından bölgede çok sayıda 3'ün üzerinde sarsıntı kaydedildi.

Türk Telekom - REKLAM
