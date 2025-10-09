Marmara deprem son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dakika deprem haberleri... AFAD, Silivri açıklarında deprem olduğunu duyurdu. İstanbul'da hissedilen sarsıntı, öğleden sonra saat 13.33'te kaydedildi. 02.54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından bu kez de Marmara Denizi sallandı. Merkez üssü Silivri olarak kaydedilen depremin şiddeti ise 3,6 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ

DEPREMİN ŞİDDETİNE REVİZE

Kandilli Rasathanesi'nin ilk olarak 3,7 şiddetinde ölçtüğü depremin büyüklüğü revize sonucu 3,6 olarak güncellendi. Silivri açıklarında, saat 13.33'te meydana gelen sarsıntının derinliği 5.0 km olarak ölçüldü. Öte yandan gece saatlerinde Kütahya, Simav'da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremin ardından bölgede çok sayıda 3'ün üzerinde sarsıntı kaydedildi.