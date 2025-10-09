ASKİ duyurdu: Ankara su kesintisi 9 Ekim | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'nın su ve kanalizasyon hizmetlerini yöneten, içme suyu temini, atık su yönetimi ve altyapı hizmetlerinden sorumlu ASKİ, hizmet sunduğu 6 milyon Ankaralı vatandaş için planlı su kesintilerini internet adresinde paylaşıyor. 9 Ekim Perşembe günü Etimesgut, Polatlı, Beypazarı, Yenimahalle, Elmadağ ve Sincan ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyuran ASKİ, suların geleceği saatleri de paylaştı. İşte detaylar...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.10.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 10:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, dönüşümlü su sağlama uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 08.10.2025 Çarşamba günü saat 23.55'e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. 09.10.2025 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla ilçe genelindeki depolar stok durumuna alınacak, sabah saat 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ GENELİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.10.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şeker Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Güzel Kent Mahallesi, Altay Mahallesi, Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.10.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 06:30:00

Detay: : Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 9.10.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattında oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisindeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisine gidilmiştir. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi, Batı sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 9.10.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: uva Mahallesi, Batı sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi bir kısmı.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 9.10.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi'nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi, Batı sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi bir kısmı.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 9.10.2025 00:10:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:55:00

Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 8.10.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: adalet mh ahievran mh ahi evran osb mh akçaören mh akşemsettin mh alagöz mh alcı mh alcı osb mh anayurt mh andiçen mh atatürk mh bacı mh bey obası mh cumhuriyet mh çiçektepe mh çoğlu mh çokören mh erkeksu mh ertuğrulgazi mh esenler mh fatih mh fevziçakmak mh gazi mh gazi osman paşa mh girmeç mh gökçek mh hisalıkaya mh hürriyet mh ilyakut mh incirlik mh istasyon mh istiklal mh kesiktaş mh malazgirt mh malıköy mh malıköy anadolu osb mh malıköy başkent osb mh mareşal çakmak mh menderes mh mevlana mh mustafa kemal mh mülk mh osmaniye mh osmanlı mh pınarbaşı mh plevne mh polatlar mh saraycık mh selçuklu mh tandoğan mh tatlar mh törekent mh türkobası mh ulubatlı mh ücret mh yenicimşit mh yenihisar mh yenikayı mh yenipeçenek mh yunusemre mh ve 29 ekim mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.