BİM AKTÜEL ÜRÜNLER💥10 EKİM BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Ankastre Setler, 4K Ultra HD Google TV...

BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | 10 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta dev teknoloji fırsatları ve mutfak yenileme ürünleri var! Raflara gelecek ürünler arasında Kumtel Ankastre Setler, 65 İnç QLED Google TV ve profesyonel Olta Takımları dikkat çekiyor. 10 Ekim BİM'de neler var? 10 Ekim Cuma günü başlayacak indirimlerde soğuk havaya karşı koruma sağlayan Casilli Termal Tayt ve Lotto Polar Üstler büyük fırsatlarla satışa sunulacak. Ayrıca mutfak için Heifer Mutfak Robotu ve şık Cam sunum ürünleri de indirimde yer alıyor. Peki, hangi ürünler indirimde? 10 Ekim BİM kataloğunun en çok ilgi çeken ürünlerini ve fiyatlarını sizler için derledik.

BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

🐟 BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel Ürünler – Balıkçılık Ürünleri

Sahte Balık Kaşık (9 cm – 40 g) – 149 TL

Sahte Balık Kaşık (6 cm – 14 g / 7 cm – 28 g) – 129 TL

Sahte Balık Klipsi (10'lu) – 59 TL

Fırdöndü (10'lu – 5 cm / 34 kg çekme gücü) – 49 TL

Balıkçı Kancası (20'li – 13,5 x 22,1 mm) – 45 TL

Balıkçı Makası – 55 TL

Balıkçı Pensesi (Çelik pense ucu, karabina askısı) – 149 TL

Balık Kavrama Aparatı – 79 TL

Klipsli Olta Zili (5'li) – 55 TL

Fosfor (10'lu) – 47 TL

Olta Ucu Işığı (Pilli) – 79 TL

Sahte Balık Çeşitleri (Farklı renk ve modellerde) – 49 TL

Sahte Balık (13,5 cm – 15,3 g) – 89 TL

Sahte Balık (8 cm – 20 g) – 79 TL

Sahte Balık (7,5 cm – 22 g) – 79 TL

Sahte Balık (7,1 cm – 21 g) – 99 TL

Sahte Balık (8,1 cm – 21 g) – 119 TL

Silikon Sahte Kurt (10'lu – 9 cm) – 69 TL

Silikon Sahte Kurbağa (2'li – 7,5 cm) – 69 TL

Silikon Karides (10 cm – 13 g) – 85 TL

Silikon Sahte Balık (2'li – 9 cm – 12,5 g) – 119 TL

Silikon Sahte Balık (5'li) – 85 TL

Skirt Zoka – 79 TL

Zoka (5'li) – 55 TL

Yem Bağlama İpi – 109 TL

Yem Bıçağı (21 cm toplam uzunluk, 9,2 cm bıçak) – 179 T

🍽️ BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel – Mutfak Ürünleri

Cam Kahve Fincan Takımı (6'lı – 110 cc) – 219 TL

Cam Kase (1500 cc – 30 cm) – 189 TL

Cam Kase (235 cc – 16 cm) – 179 TL

Cam Ayaklı Meyvelik (30x20 cm) – 269 TL

Hayvan Figürlü Kupa (360 cc) – 199 TL

3 Bölmeli Sunumluk (28 cm) – 165 TL

7 Parça Kahvaltı Seti (Glass in Love) – 399 TL

Bambu Kesme Tahtası (33x23 cm) – 179 TL

Bambu Sunumluk (50x15 cm) – 189 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı (150 cc – 2'li) – 159 TL

Desenli Meşrubat Bardağı (510 cc) – 49 TL

Çelik Karnıyarık Tencere (30 cm – 6 L) – 729 TL

Chef's Kızartma Tenceresi (22 cm) – 359 TL

Bonery Ocak Üstü Tost Tavası – 649 TL

Chef's Tava (28 cm) – 259 TL

ROOC Bıçak Seti – 299 TL

ROOC Mutfak Makası – 55 TL

Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (23x23 cm) – 139 TL

Dekorlu Emaye Kase (1,6 L – 1,1 L) – 175 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet (32x11,5 cm) – 99 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet (27x11 cm) – 79 TL

Matara (730 ml) – 119 TL

Bölmeli Poşet Gıda Kutusu (14,5x21,5 cm) – 85 TL

Bölmeli Organizer Kutu (4 L) – 125 TL

Desenli Saklama Kabı (3'lü) – 59 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri (Kaşık, Rende, Fırça, Spatula) – 25 TL

🧥 BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel – Tekstil ve Diğer Ürünler

Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Erkek) – 299 TL

Casilli Termal Tayt (Kadın) – 199 TL

Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Kadın) – 299 TL

Kışlık Gömlek (Erkek) – 249 TL

North Pacific Polar Üst (Çocuk – 5/6/7/8 yaş) – 239 TL

Penye Şal (70x170 cm) – 85 TL

Rubenis Şemsiye – 189 TL

Jel Spor Tabanlık (Kadın-Erkek) – 85 TL

2'li Dikiş İpi (500 m) – 75 TL

Dikiş İpliği (5000 m) – 49 TL

Transparan İplik – 39 TL

İğne Oya İpliği (20 gr) – 12 TL

10'lu Dikiş Seti – 145 TL

5'li Dikiş Seti – 79 TL

Yazma İpliği (20 gr) – 12 TL