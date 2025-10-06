CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Malatya'da deprem olduğunu açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar "Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar, "Malatya'da deprem mi oldu?", "Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" gibi sorularla gelişmeleri takip ediyor. İşte, Malatya depremi ve çevresindeki illerde hissedilen sarsıntıya dair tüm detaylar…

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Battalgazi olan sarsıntının saat 12.59'da meydana geldiği belirtilirken, 10,33 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MALATYA DEPREMİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre, Malatya'da saat 12.59'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Ulukoy olarak açıklanırken, sarsıntının 7,2 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

