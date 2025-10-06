BİM AKTÜEL ÜRÜNLER💥10 EKİM BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Ankastre Setler, 4K Ultra HD Google TV...

BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | 10 Ekim Cuma BİM Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta dev teknoloji fırsatları ve mutfak yenileme ürünleri var! Raflara gelecek ürünler arasında Kumtel Ankastre Setler, 65 İnç QLED Google TV ve profesyonel Olta Takımları dikkat çekiyor. 10 Ekim BİM'de neler var? 10 Ekim Cuma günü başlayacak indirimlerde soğuk havaya karşı koruma sağlayan Casilli Termal Tayt ve Lotto Polar Üstler büyük fırsatlarla satışa sunulacak. Ayrıca mutfak için Heifer Mutfak Robotu ve şık Cam sunum ürünleri de indirimde yer alıyor. Peki, hangi ürünler indirimde? 10 Ekim BİM kataloğunun en çok ilgi çeken ürünlerini ve fiyatlarını sizler için derledik.
BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
🐟 BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel Ürünler – Balıkçılık Ürünleri
Sahte Balık Kaşık (9 cm – 40 g) – 149 TL
Sahte Balık Kaşık (6 cm – 14 g / 7 cm – 28 g) – 129 TL
Sahte Balık Klipsi (10'lu) – 59 TL
Fırdöndü (10'lu – 5 cm / 34 kg çekme gücü) – 49 TL
Balıkçı Kancası (20'li – 13,5 x 22,1 mm) – 45 TL
Balıkçı Makası – 55 TL
Balıkçı Pensesi (Çelik pense ucu, karabina askısı) – 149 TL
Balık Kavrama Aparatı – 79 TL
Klipsli Olta Zili (5'li) – 55 TL
Fosfor (10'lu) – 47 TL
Olta Ucu Işığı (Pilli) – 79 TL
Sahte Balık Çeşitleri (Farklı renk ve modellerde) – 49 TL
Sahte Balık (13,5 cm – 15,3 g) – 89 TL
Sahte Balık (8 cm – 20 g) – 79 TL
Sahte Balık (7,5 cm – 22 g) – 79 TL
Sahte Balık (7,1 cm – 21 g) – 99 TL
Sahte Balık (8,1 cm – 21 g) – 119 TL
Silikon Sahte Kurt (10'lu – 9 cm) – 69 TL
Silikon Sahte Kurbağa (2'li – 7,5 cm) – 69 TL
Silikon Karides (10 cm – 13 g) – 85 TL
Silikon Sahte Balık (2'li – 9 cm – 12,5 g) – 119 TL
Silikon Sahte Balık (5'li) – 85 TL
Skirt Zoka – 79 TL
Zoka (5'li) – 55 TL
Yem Bağlama İpi – 109 TL
Yem Bıçağı (21 cm toplam uzunluk, 9,2 cm bıçak) – 179 T
🍽️ BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel – Mutfak Ürünleri
Cam Kahve Fincan Takımı (6'lı – 110 cc) – 219 TL
Cam Kase (1500 cc – 30 cm) – 189 TL
Cam Kase (235 cc – 16 cm) – 179 TL
Cam Ayaklı Meyvelik (30x20 cm) – 269 TL
Hayvan Figürlü Kupa (360 cc) – 199 TL
3 Bölmeli Sunumluk (28 cm) – 165 TL
7 Parça Kahvaltı Seti (Glass in Love) – 399 TL
Bambu Kesme Tahtası (33x23 cm) – 179 TL
Bambu Sunumluk (50x15 cm) – 189 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı (150 cc – 2'li) – 159 TL
Desenli Meşrubat Bardağı (510 cc) – 49 TL
Çelik Karnıyarık Tencere (30 cm – 6 L) – 729 TL
Chef's Kızartma Tenceresi (22 cm) – 359 TL
Bonery Ocak Üstü Tost Tavası – 649 TL
Chef's Tava (28 cm) – 259 TL
ROOC Bıçak Seti – 299 TL
ROOC Mutfak Makası – 55 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (23x23 cm) – 139 TL
Dekorlu Emaye Kase (1,6 L – 1,1 L) – 175 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet (32x11,5 cm) – 99 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet (27x11 cm) – 79 TL
Matara (730 ml) – 119 TL
Bölmeli Poşet Gıda Kutusu (14,5x21,5 cm) – 85 TL
Bölmeli Organizer Kutu (4 L) – 125 TL
Desenli Saklama Kabı (3'lü) – 59 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri (Kaşık, Rende, Fırça, Spatula) – 25 TL
🧥 BİM 10 Ekim 2025 Cuma Aktüel – Tekstil ve Diğer Ürünler
Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Erkek) – 299 TL
Casilli Termal Tayt (Kadın) – 199 TL
Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Kadın) – 299 TL
Kışlık Gömlek (Erkek) – 249 TL
North Pacific Polar Üst (Çocuk – 5/6/7/8 yaş) – 239 TL
Penye Şal (70x170 cm) – 85 TL
Rubenis Şemsiye – 189 TL
Jel Spor Tabanlık (Kadın-Erkek) – 85 TL
2'li Dikiş İpi (500 m) – 75 TL
Dikiş İpliği (5000 m) – 49 TL
Transparan İplik – 39 TL
İğne Oya İpliği (20 gr) – 12 TL
10'lu Dikiş Seti – 145 TL
5'li Dikiş Seti – 79 TL
Yazma İpliği (20 gr) – 12 TL
Piccolo Mondi Oyun Çadırı (90x90x120 cm) – 329 TL
Konuşan Defne Bebek – 479 TL
Beyin Geliştirme Kitapları (Farklı çeşitler) – 39 TL
Nostaljik Kıyafet Giydirme Kitapları – 39 TL
Kral Şakir 1000 Parça Puzzle – 99 TL
Sürpriz Kokulu Peluş Oyuncaklar – 179 TL
Dönüşen Robotlar (Farklı çeşitlerde) – 99 TL
Oyuncak Meyveli Gitar – 129 TL