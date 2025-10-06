CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın alış satış fiyatı 6 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Altın alış satış fiyatı 6 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Ekim 2025 Pazartesi Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın alış satış fiyatı 6 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

6 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,68 (Alış) - 41,69 (Satış)

EURO: 48,90 (Alış) - 48,95 (Satış)

STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,26 (Satış)

1 DOLAR = 41,69 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉6 Ekim 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5.255,14

◼Gram altın satış: 5.255,89

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.818,00

◼Çeyrek altın satış: 8.874,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17.636,00

◼Yarım altın satış: 17.758,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 35.164,00

◼Tam altın satış: 35.381,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35.591,00

◼Cumhuriyet altını satış: 36.129,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 36.084,00

◼Ata altın satış: 36.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Pazartesi günü saat 06.31 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
G.Saray'da İlkay'dan örnek davranış!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik
Icardi hakkında gündem yaratacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:15
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:14
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik 00:07
F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! 00:07
Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! 00:07
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! 00:07
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 00:07
Göz-Göz'de seri sürüyor! Göz-Göz'de seri sürüyor! 00:07
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! 00:07
Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! Göztepe'de maç öncesi Filistin pankartı! 00:07
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! F.Bahçe'den Ederson açıklaması! 00:07
Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! Gaziantep FK İstanbul'da kazandı! 00:07