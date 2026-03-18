Sayısal Loto sonuçları açıklandı | | 18 Mart Çılgın Sayısal Loto sorgulama

Ziraat Türkiye Kupası
Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 18 Mart Çarşamba tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye olan 772 milyon 633 bin 318 TL'yi almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu haftanın kazanan numaraları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto 18 Mart 2026 Çarşamba çekiliş sonucu...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 18 Mart Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto, 18 Mart Çarşamba günü saat 21.30'da noter huzurunda ve canlı yayında çekildi. Haftanın kazandıran numaraları şöyle:

10-12-35-53-55-86

Joker: 59

Süperstar: 75

18 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 21 Mart Cumartesi günü düzenlenecek. Çekiliş saat 21.30'da, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 18 Mart

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray kafilesi yola çıktı!
Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Başkan Erdoğan "Öğretmene şiddete tolerans yok" diyerek vurguladı: Saygısızlığı dahi hoş göremeyiz
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar!
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! 20:38
Braga çeyrek finalde! Braga çeyrek finalde! 20:35
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır 20:16
F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... 20:14
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! 19:27
Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! 18:40
Daha Eski
Başakşehir-Antalyaspor | CANLI Başakşehir-Antalyaspor | CANLI 18:17
Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI 17:36
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! 17:01
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 16:09
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! 15:46
Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı 15:45