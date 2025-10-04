CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 || İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 || İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

2026 yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? sorusu da adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 || İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, başvuruları şartları nelerdir? 2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin iş gücü deneyimi kazanması için uygulanıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler? soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizde...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, İŞKUR Gençlik Programı'nda belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapılacak.

AHaber CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı - REKLAM
İşte dev derbinin 11'leri!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz Marsilya maçı detayları! Metz Marsilya maçı detayları! 15:18
Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! 15:11
Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! 14:56
Altay Bayındır'dan flaş sözler! Altay Bayındır'dan flaş sözler! 14:55
GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! 14:48
Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE 14:28
Daha Eski
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI 14:18
Inter Milan-Cremonese maçı detayları! Inter Milan-Cremonese maçı detayları! 14:15
Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? 13:53
Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! 13:52
İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! 13:40
Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? 13:40