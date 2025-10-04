CANLI SKOR ANA SAYFA
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ 2025: ALES 3 ne zaman başlıyor, sınav hangi gün yapılacak?

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ 2025: ALES 3 ne zaman başlıyor, sınav hangi gün yapılacak?

Yüksek lisans ve doktora hayali kuran on binlerce adayın merakla beklediği 2025 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre, yılın son ALES başvurusu ne zaman yapılacak? Adaylar için kritik önem taşıyan ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:46
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ 2025: ALES 3 ne zaman başlıyor, sınav hangi gün yapılacak?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak olan ALES/3 başvuruları, akademik kariyer planı yapanlar için son fırsat niteliği taşıyor. Adaylar "ALES/3 ne zaman?", "ALES 3 başvuru tarihleri 2025" ve "ALES/3 sınav günü hangi tarih?" gibi soruların cevabını merak ediyor. Puanını yükseltmek ya da ilk defa sınava girmek isteyen adaylar için 2025 yılının son ALES'i olan ALES 3, sadece başvuru tarihlerini değil, aynı zamanda geç başvuru günlerini ve sınav gününü de takvimlerine not etmeli. Hemen aşağıda, ÖSYM'nin resmi takvimine göre belirlenen 2025 ALES/3 Başvuru ve Sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. Peki, ALES 3 ne zaman başlıyor, sınav hangi gün yapılacak? Detaylar haberimizde...

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'de sona erecek.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Lisans mezunları veya mezun olabilecek durumda olanlar,

  • Yurtdışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesi bulunanlar,

  • Yükseköğretim kurumlarında akademik personel (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman vb.) olmak isteyen adaylar ALES'e başvurabilir.

Önemli Not: Adayların, sınav ve başvuru süreçlerindeki güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

