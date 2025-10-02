TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı? 📢 Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte ödeme koşulları ve kredi limitleri!

TOBB Nefes Kredisi başvuruları KOBİ'ler ve küçük işletmeler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen bu özel KOBİ destek kredisi kampanyası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansal ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılamalarına olanak tanıyor. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi ile nakit akışını düzenleyebilir, kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir ve işletmelerin büyüme hedeflerini destekleyebilir. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başladı, hangi bankalar aracılığıyla yapılabiliyor ve krediye kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular, 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

NEFES KREDİSİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

NEFES KREDİSİ ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

KREDİ LİMİTİ

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.