Bim 3 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 3 Ekim aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve çeyiz ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 3 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:46
Dijitsu 55 İnç UHD Google TV: 14.990 TL

Dijitsu 55 İnç UHD Google TV: 14.990 TL
Vasper VIA A40 Cep Telefonu 8 GB/256 GB: 7.990 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Google LED TV: 6.250 TL
Mini Buzdolabı Keysmart: 4.990 TL
Philips Işıklı Şarjlı Süpürge: 12.490 TL

Özel Lisanslı Araçlar: 99 TL

Özel Lisanslı Araçlar: 99 TL
Cırt Cırtlı Kitaplar: 199 TL
Oyuncak Mutfak Aletleri: 149 TL
Tekerlekli Mutfak Arabası: 299 TL
Rubik Abaküs Oyunu: 109 TL
Dino İş Araçları: 79 TL
Oyuncak Bebek Seti: 89 TL
Oyuncak Temizlik Seti: 129 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye: 649 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye: 649 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti: 899 TL
Yastık Kılıfı: 149 TL
Dagi Yüz Havlusu: 139 TL
Dagi El Havlusu: 85 TL
Dagi Ayak Havlusu: 149 TL
Dagi Tek Kişilik Penye Çarşaf: 219 TL

Kelebek Kurutmalık: 649 TL

Kelebek Kurutmalık: 649 TL
Ütü Masası: 799 TL
Çok Amaçlı Mutfak Seti 3L: 279 TL
Vakumlu Saklama Kabı: 15 TL
Akasya Kesme/Sunum Tahtası: 199 TL
Gold Kulplu Kupa: 175 TL

Gold Ritimli Çay Seti: 449 TL

Gold Ritimli Çay Seti: 449 TL
48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı: 3.750 TL
Gold Ritimli Su Bardağı: 219 TL
Gold Ritimli Ayaklı Meşrubat Bardağı: 249 TL

