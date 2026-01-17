17 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?

Hafta sonunun en keyifli günlerinden biri olan Cumartesi günü için TV yayın akışı araştırmaları hız kazandı. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar; dizi tutkunlarından film severlere, yarışma programı izleyicilerinden spor takipçilerine kadar geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8'in güncel yayın programları merak edilirken, izleyiciler "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cumartesi gününe ait kanal kanal yayın akışı bilgileri…
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:23 İstiklal Marşı
- 05:25 Yedi Numara
- 06:10 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Taşacak Bu Deniz
- 14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
- 01:50 Taşacak Bu Deniz
- 04:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Küçük Ağa
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Güller ve Günahlar
- 00:15 Eşref Rüya
- 02:30 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
- 07: 30 Atv'de Hafta Sonu
- 10:00 A.B.İ
- 13:30 Çakallarla Dans 3
- 15:30 Sağ Sağlim
- 17:10 Sümela'nın Şifresi Temel
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Kirpi Sonic
- 22:30 A.B.İ
- 02:00 Kardeşlerim
SHOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İşte Hayat
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Gülen Adam
- 15:30 Veliaht Tekrar
- 18:25 Show Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show tekrar
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR YAYIN AKIŞI
- 07:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 10:45 Sahipsizler
- 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15:30 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Bizim Köyün Şarkısı
- 22:15 Bizim Köyün Şarkısı
- 00:30 Alemde Bir Gece
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 02:45 Gazete Magazin