Resmi Gazete'de bugün! 21 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 21 Eylül 2025 tarihli 33024. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Eylül 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 08:39
Resmi Gazete bugün 21 EYLÜL| Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Eylül Pazar tarihli 33024. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Beykoz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/8)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/9)

👉21 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

