CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Eylül 2025 Salı canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

16 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,29 (Alış) - 41,33 (Satış)

◼EURO: 48,66 (Alış) - 48,72 (Satış)

◼STERLİN: 56,09 (Alış) - 56,37 (Satış)

1 DOLAR = 41,33 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.884,01₺

◼Gram altın satış: 4.884,52₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.077,00₺

◼Çeyrek altın satış: 8.145,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 16.154,00₺

◼Yarım altın satış: 16.290,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 32.208,00₺

◼Tam altın satış: 32.429,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 32.698,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 33.192,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 33.027,00₺

◼Ata altın satış: 33.302,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Eylül Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.