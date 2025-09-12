ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı başvuru süreci, 15 Ağustos'ta sona ermişti. Zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) pozisyonları yanı sıra hemşire, teknisyen ve destek personeli alımları da yapılacak. Peki, sonuçlar açıklandı mı? ya da ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilen tüm bilgiler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.

KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.