Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den transfer itirafı!

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı kulübe transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA KAPTAN OLMAK..."

"Beşiktaş'ın ikinci kaptanı olmak büyük bir onur ve gurur verici bir şey. Beşiktaş; tarihi, gururu ve futbolu yaşayan bir taraftar kitlesi olan bir kulüp. İstanbul'daki ilk günümden itibaren; yönetim kurulu, antrenörler, personel ve takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar tarafından bana gösterilen ilgi inanılmazdı. İkinci kaptan olmak sadece bir ünvan değil, her gün saha içinde ve dışında standartları belirlemek ve bu güzel kulübün değerlerini temsil etmek gibi bir sorumluluk. Minnettarım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım."

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMA NEDENİ

"Benim için önemli olan proje, kültür ve duyguydu. Beşiktaş bana gerçekten inandı ve takıma nasıl yardımcı olabileceğime dair bir plan sundu. Size değer veren ve hedeflerinizi paylaşan insanlarla konuşmak çok önemli bir şey. Ve tabii ki taraftarlar... Beşiktaş taraftarları çok özel. Stadyumdaki enerji, her oyuncunun sürekli yaşamak isteyeceği bir şey."

TARAFTARA MESAJI

"Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz. Her maçta enerjinizi hissediyoruz. Sizi gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.