CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Adana kura sonuçları | 20 Şubat 2026 TOKİ Adana isim listesi sorgula

TOKİ Adana kura sonuçları | 20 Şubat 2026 TOKİ Adana isim listesi sorgula

Adana’da sosyal konut bekleyen binlerce vatandaş için beklenen gün geldi! TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Adana genelinde inşa edilecek 12 bin 400 konutun hak sahipleri, 20 Şubat 2026 Cuma günü Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor. Özellikle merkez ilçelerdeki yoğun talebin dikkat çektiği kura maratonunda, asil ve yedek isim listeleri anlık olarak e-Devlet sistemine yükleniyor. İşte Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve ilçe ilçe konut dağılımı ile asil ve yedekler sıralı isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 11:32
TOKİ Adana kura sonuçları | 20 Şubat 2026 TOKİ Adana isim listesi sorgula

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) mega projesinde sıra Akdeniz'in ve bölgenin en büyük şehirlerinden biri olan Adana'ya geldi. 20 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda başlayan çekiliş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 12 bin 400 konutun hak sahiplerini bulacağı çekilişler, hem yerinde hem de TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şehit ailelerinden gazilere, engelli vatandaşlardan gençlere ve emeklilere kadar her kategoriden vatandaşın heyecanla beklediği kura küreleri, Adana'nın yeni konut sahiplerini tek tek belirliyor. İşte TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları...

TOKİ ADANA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | e-DEVLET

TOKİ Adana kura sonuçları 2026

ADANA TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adana kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama: e-Devlet adresi veya mobil uygulamaya giriş yaparak, arama çubuğuna 'Kura Sonucu Sorgulama' yazıp TOKİ hizmetine tıklayınız. (LİNK BAĞLANTISI👉www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama)

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde bulunan "Kura Sonuç Sorgulama" butonuna basarak T.C. kimlik numaranızla sonucunuzu görebilirsiniz. (LİNK BAĞLANTISI👉https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/)

İsim Listeleri: Çekiliş sonunda noter onayıyla birlikte tüm asil ve yedek isimlerin yer aldığı PDF listeleri yayınlanacaktır.

TOKİ Adana kura sonucu isim listesi sorgula

ADANA TOKİ KUR SONUÇLARI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA, SARIÇAM): 9700 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA ALADAĞ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA CEYHAN: 600 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA FEKE: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA İMAMOĞLU: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA KARAİSALI: 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA KARATAŞ: 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA KOZAN: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA POZANTI: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA SAİMBEYLİ: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA TUFANBEYLİ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ADANA YUMURTALIK: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPMALI?

a) Başvuru ücreti ne zaman ödenir?

Kurada ismi çıkmayan (asil veya yedek listeye giremeyen) vatandaşlar için iade süreci hemen ertesi gün başlamaz. TOKİ prosedürlerine göre; başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanır. Adana kurası 20 Şubat'ta gerçekleştiği için, ödemelerin önümüzdeki haftanın ortasından itibaren (yaklaşık 25-26 Şubat) banka hesaplarına yansıması beklenmektedir. Eğer 'Yedek' listesindeyseniz, iadeniz asil hak sahiplerinin sözleşme süreci tamamlanana kadar bekletilebilir; çünkü asillerden vazgeçen olursa sıra size gelecektir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

İade işlemleri, başvuruyu hangi banka aracılığıyla yaptıysanız (Ziraat Bankası) o bankanın kanalları üzerinden gerçekleştirilir: Bankanın internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından veya ATM'lerdeki "Kartsız İşlemler" menüsü altındaki "TOKİ İade" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla paranızı çekebilirsiniz. İade yapılacak IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibinin adına kayıtlı olması gerekir. Başkasının hesabına iade yapılması güvenlik gerekçesiyle mümkün değildir.

TOKİ Adana kura sonuçları 2026

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Hak Sahipliği Sorgulama ve Resmi İlanın Takibi

Kurada isminizi ekranda görmüş olsanız bile, sürecin resmiyet kazanması için e-Devlet üzerinden 'TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama' ekranını kontrol ederek durumunuzun 'Asil Hak Sahibi' olarak güncellendiğinden emin olun. Bundan sonraki süreçte TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olan 'Sözleşme İmzalama Takvimi' ilanlarını takip etmelisiniz. Genelde sözleşme süreci, kura çekiminden birkaç ay sonra inşaat seviyesine göre başlatılır.

b) Peşinat Ödemesi ve Banka Sözleşmesi

Sözleşme dönemi geldiğinde, hak sahipleri projeye aracılık eden bankaya (Ziraat Bankası) davet edilir.

  • Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranındaki peşinatın bu aşamada yatırılması gerekir.

  • Sözleşme: Bankada "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" imzalanır. Bu aşamada taksit ödemelerinin başlangıç tarihi ve diğer detaylar netleşir.

TOKİ Adana kura sonuçları 2026

c) Konut Belirleme Kurasına Hazırlık

Şu an yapılan kura sadece 'konut alma hakkı' kazandığınızı gösterir. Hangi blokta, hangi katta veya hangi dairede oturacağınız henüz belli değildir. İnşaatlar belli bir aşamaya geldiğinde (genelde %50 ve üzeri), TOKİ tarafından ikinci bir kura olan 'Konut Belirleme Kurası' yapılır. Bu kura ile kapı numaranız ve daireniz netleşmiş olur.

d) Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Banka aşamasında sizden şu belgeler talep edilecektir:

  • İl/İlçe nüfusuna kayıtlı olduğunuzu veya orada ikamet ettiğinizi kanıtlayan belgeler (Adrese dayalı nüfus kayıt örneği).

  • Hane halkı gelir belgesi.

  • Şehit ailesi, gazi, engelli veya emekli kategorisinden hak sahibi olduysanız, bu durumunuzu belgeleyen güncel evraklar.

Dursun Özbek konuşuyor | CANLI
"Buraya sadece ismi gelmiş"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 11:22
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! 11:02
Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! 09:50
Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:08
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! 10:22
Daha Eski
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! 10:36
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04