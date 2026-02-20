TOKİ Adana kura sonuçları | 20 Şubat 2026 TOKİ Adana isim listesi sorgula

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) mega projesinde sıra Akdeniz'in ve bölgenin en büyük şehirlerinden biri olan Adana'ya geldi. 20 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda başlayan çekiliş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 12 bin 400 konutun hak sahiplerini bulacağı çekilişler, hem yerinde hem de TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şehit ailelerinden gazilere, engelli vatandaşlardan gençlere ve emeklilere kadar her kategoriden vatandaşın heyecanla beklediği kura küreleri, Adana'nın yeni konut sahiplerini tek tek belirliyor. İşte TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları...

TOKİ ADANA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | e-DEVLET

ADANA TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adana kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama: e-Devlet adresi veya mobil uygulamaya giriş yaparak, arama çubuğuna 'Kura Sonucu Sorgulama' yazıp TOKİ hizmetine tıklayınız. (LİNK BAĞLANTISI👉www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama)

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde bulunan "Kura Sonuç Sorgulama" butonuna basarak T.C. kimlik numaranızla sonucunuzu görebilirsiniz. (LİNK BAĞLANTISI👉https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/)

İsim Listeleri: Çekiliş sonunda noter onayıyla birlikte tüm asil ve yedek isimlerin yer aldığı PDF listeleri yayınlanacaktır.

ADANA TOKİ KUR SONUÇLARI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA, SARIÇAM): 9700 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA ALADAĞ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA CEYHAN: 600 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA FEKE: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA İMAMOĞLU: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA KARAİSALI: 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA KARATAŞ: 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA KOZAN: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA POZANTI: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA SAİMBEYLİ: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA TUFANBEYLİ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN ADANA YUMURTALIK: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPMALI?

a) Başvuru ücreti ne zaman ödenir?

Kurada ismi çıkmayan (asil veya yedek listeye giremeyen) vatandaşlar için iade süreci hemen ertesi gün başlamaz. TOKİ prosedürlerine göre; başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanır. Adana kurası 20 Şubat'ta gerçekleştiği için, ödemelerin önümüzdeki haftanın ortasından itibaren (yaklaşık 25-26 Şubat) banka hesaplarına yansıması beklenmektedir. Eğer 'Yedek' listesindeyseniz, iadeniz asil hak sahiplerinin sözleşme süreci tamamlanana kadar bekletilebilir; çünkü asillerden vazgeçen olursa sıra size gelecektir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır?

İade işlemleri, başvuruyu hangi banka aracılığıyla yaptıysanız (Ziraat Bankası) o bankanın kanalları üzerinden gerçekleştirilir: Bankanın internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranından veya ATM'lerdeki "Kartsız İşlemler" menüsü altındaki "TOKİ İade" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla paranızı çekebilirsiniz. İade yapılacak IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibinin adına kayıtlı olması gerekir. Başkasının hesabına iade yapılması güvenlik gerekçesiyle mümkün değildir.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Hak Sahipliği Sorgulama ve Resmi İlanın Takibi

Kurada isminizi ekranda görmüş olsanız bile, sürecin resmiyet kazanması için e-Devlet üzerinden 'TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama' ekranını kontrol ederek durumunuzun 'Asil Hak Sahibi' olarak güncellendiğinden emin olun. Bundan sonraki süreçte TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olan 'Sözleşme İmzalama Takvimi' ilanlarını takip etmelisiniz. Genelde sözleşme süreci, kura çekiminden birkaç ay sonra inşaat seviyesine göre başlatılır.

b) Peşinat Ödemesi ve Banka Sözleşmesi

Sözleşme dönemi geldiğinde, hak sahipleri projeye aracılık eden bankaya (Ziraat Bankası) davet edilir.

Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranındaki peşinatın bu aşamada yatırılması gerekir.

Konut bedelinin %10'u oranındaki peşinatın bu aşamada yatırılması gerekir. Sözleşme: Bankada "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" imzalanır. Bu aşamada taksit ödemelerinin başlangıç tarihi ve diğer detaylar netleşir.

c) Konut Belirleme Kurasına Hazırlık

Şu an yapılan kura sadece 'konut alma hakkı' kazandığınızı gösterir. Hangi blokta, hangi katta veya hangi dairede oturacağınız henüz belli değildir. İnşaatlar belli bir aşamaya geldiğinde (genelde %50 ve üzeri), TOKİ tarafından ikinci bir kura olan 'Konut Belirleme Kurası' yapılır. Bu kura ile kapı numaranız ve daireniz netleşmiş olur.

d) Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Banka aşamasında sizden şu belgeler talep edilecektir: