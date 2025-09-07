MasterChef ana kadroda yer alacak son yarışmacı kim oldu? 7 EYLÜL 2025

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 7 Eylül'de yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşanacak. Adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışacak. Detaylar haberimizde...
HANGİ YEMEK YAPILACAK?
Yarışmacılar, ciğer sarma yemeği ile hünerlerini göstererek yarışmayı kazanmaya çalışacaklar.
MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACI ANA KADRODA YER ALDI?
Masterchef'te 7 Eylül Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 7 Eylül günü Masterchef'i kazanan yarışmacı belli olduktan sonra haberimizde yer alacaktır.