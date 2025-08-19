Laz böreği tarifi | Karadeniz'in efsane lezzeti Laz Böreği malzemeleri ve yapılışı

Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Rize ve Artvin yörelerinde yüzyıllardır sofraları süsleyen, baklavadan farklı ama bir o kadar özel bir tatlı olan Laz Böreği, son zamanlarda oldukça popüler. Adı "börek" olsa da, şerbetli tatlı kategorisine giren bu lezzet, ince yufkalar arasında saklı muhallebi dolgusuyla öne çıkıyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan Laz böreği, 19. yüzyıldan itibaren Karadenizli kadınların el becerisiyle şekillenip bayram ve özel günlerde sofraların baş tacı oldu. İşte evde Laz böreği yapmanın püf noktaları ve detaylı tarifi...

MALZEMELER (6-8 kişilik)

Yufka için:

◼3 su bardağı un

◼1 adet yumurta

◼1 çay bardağı ılık su

◼1 çay kaşığı tuz

◼1 yemek kaşığı sirke

◼1 yemek kaşığı sıvı yağ

Muhallebi için:

◼3 su bardağı süt

◼1 su bardağı toz şeker

◼2 yemek kaşığı un

◼1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

◼2 adet yumurta sarısı

◼1 paket vanilya

Arası ve üzeri için:

◼150 gram tereyağı (eritilmiş)

◼1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için:

◼2 su bardağı toz şeker

◼2 su bardağı su

◼Çeyrek limonun suyu

YAPILIŞI

1. Adım: Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, ılık su, tuz, sirke ve sıvı yağı ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru 8 eşit bezeye ayırın, üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

2. Adım: Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını bir tencerede karıştırın. Orta ateşte sürekli çırparak koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşınca vanilyayı ekleyin, karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

3. Adım: Dinlenen bezeleri unlanmış zeminde ince yufkalar halinde açın. Her bir yufkayı açarken nişasta kullanarak yapışmasını önleyin. Yufkalar baklavalık yufka inceliğinde olmalı.

4. Adım: Fırın tepsisini yağlayın. 4 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı-sıvı yağ karışımı sürerek tepsiye yerleştirin. Üzerine soğuyan muhallebiyi eşit şekilde yayın. Kalan 4 yufkayı da aynı şekilde aralarına yağ sürerek muhallebinin üzerine yerleştirin.

5. Adım: Böreği baklava dilimi şeklinde kesin. Kalan tereyağı-sıvı yağ karışımını üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü altın sarısı olana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

6. Adım: Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın, limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Fırından çıkan sıcak böreğin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekmesi için 2-3 saat dinlendirin.

PÜF NOKTALARI

👉Yufkaları mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterin; bu, Laz böreğinin çıtırlığını artırır. Hazır yufka kullanacaksanız, kaliteli ve ince baklavalık yufka tercih edin.

👉Muhallebi ne çok sıvı ne de çok katı olmalı. Pişirirken sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

👉Böreğin sıcak, şerbetin soğuk olması, tatlının şerbeti iyi çekmesini sağlar. Şerbeti dökerken yavaşça ve eşit şekilde gezdirin.

👉Orijinal lezzet için mutlaka kaliteli tereyağı kullanın; margarin böreğin tadını değiştirebilir.

👉Laz böreğini dinlendirdikten sonra üzerine toz Antep fıstığı veya ceviz serperek servis yapabilirsiniz.