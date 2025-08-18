YKS tercihler ne zaman açıklanacak 2025? | Geçen sene tercih sonuçları ne zaman açıklandı?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 kişinin başvurduğu YKS, 2 milyon 351 bin 641 adayın katılımıyla düzenlendi. Üniversite adayları için kritik bir viraj olan sınavın ardından 1-13 Ağustos tarihleri arasında adaylar, en fazla 24 tane olacak şekilde tercihlerini yaptı. Taban puanlar ve sıralamalar dikkate alınarak yapılan tercihlerin sonuçları ise üniversite adayları ve velileri tarafından merakla bekleniyor. İşte geçen senelerde YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihleri...

2025 YKS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM'nin resmi takviminde yer almıyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SENE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 tercihleri 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınırken yerleştirme sonuçları da 9 günün ardından 13 Ağustos Salı günü ilan edildi.

YILLARA GÖRE YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHLERİ

2024: 13 Ağustos 2024 Salı | 10.10 2023: 19 Ağustos 2023 Cumartesi | 21.00 2022: 15 Ağustos 2022 Pazartesi | 08.00 2021: 31 Ağustos 2021 Salı | 08.00 2020: 26 Ağustos 2020 Çarşamba | 12.30

🕛2024 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 saat 10.10 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alındı.

🕛2023 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 saat 21.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.

🕛2022 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022 YKS tercih sonuçları 15 Ağustos 2022 saat 08.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22–24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı.

🕛2021 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 saat 08.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

🕛2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2020 YKS tercih sonuçları 26 Ağustos 2020 saat 12.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Tercihlerin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül Eylül 2020 tarihleri arasında alındı.