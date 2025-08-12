İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ konut belirleme kurası 12 Ağustos çekilişi YouTube

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul'da TOKİ heyecanı Tuzla kurası ile 12 Ağustos Salı günü devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Tuzla'da inşa edilecek konutlar için yapılan çekilişte, 2+1, 3+1 evler, bulundukları katlar ve sahipleri belli oluyor. Arama motorlarında sorgulanan 'İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle, TOKİ konut belirleme kurası 12 Ağustos çekilişi YouTube' konularını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 10:08
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların beklediği an geldi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek Tuzla TOKİ kura çekimi, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Konut Belirleme Kurası, 12 Ağustos 2025, Saat 09.30'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hesabından canlı yayın ile yapılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL TUZLA KONUT BELİRLEME KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tuzla TOKİ kura çekimi, şeffaf bir şekilde düzenlenerek ev sahibi olacak şanslı isimleri belirleyecek. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunan TOKİ, uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşları da ev sahibi yapıyor. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) (www.toki.gov.tr) ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi sırasında isimlerin açıklanmasıyla birlikte, sonuçlar aynı gün içinde TOKİ'nin resmi sitesinde de yayımlanacak.

TOKİ İLK EVİM PEŞİNAT, İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

