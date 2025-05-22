Zeytinburnusu kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Zeytinburnu su kesintisi 22 Mayıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Zeytinburnu 22 Mayıs Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BEŞTELSİZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: GÖKALP MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KAZLIÇEŞME MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZEFENDİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: NURİPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SEYİTNİZAM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SÜMER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TELSİZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VELİEFENDİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİDOĞAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇIRPICI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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