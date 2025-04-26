CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 26 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 26 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 26 Nisan 2025 tarihli 32882. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 26 Nisan Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 26 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 26 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Nisan Cumartesi tarihli 32882. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Nisan Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9767)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

–– Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

👉26 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı"
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro...
DİĞER
Barcelona – Real Madrid maçı öncesi tarihi kriz! El Clasico’ya çıkacak mı?
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! İSKİ Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı
F.Bahçe'den David sürprizi
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 08:33
Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... 01:10
Dolmabahçe'de Immobile şov! Dolmabahçe'de Immobile şov! 01:10
Finalde rakip Barça! Finalde rakip Barça! 01:10
Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı 01:10
Atakaş Hatayspor küme düştü! Atakaş Hatayspor küme düştü! 01:10
Daha Eski
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 01:10
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 01:10
TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde 01:10
Fırtına'nın gençleri finalde! Fırtına'nın gençleri finalde! 01:10
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik! Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik! 01:10
Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... 01:09