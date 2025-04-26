Resmi Gazete'de bugün! 26 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 26 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Nisan Cumartesi tarihli 32882. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Nisan Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9767)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

–– Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri