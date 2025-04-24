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Haberler Haberler SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - İstanbul'da artçılar devam ediyor mu? 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - İstanbul'da artçılar devam ediyor mu? 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler

Marmara Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 23 Nisan Çarşamba günü Silivri açıklarında yaşanan 3,9 şiddetindeki depremin ardından arka arkaya yaşanan sarsıntılar nedeniyle çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Öğle saatlerinde 6,2'lik depremle sarsılan İstanbul'da, o saatten itibaren artçılar devam ediyor. Marmara Depremi'nin İstanbul'un yanı sıra Edirne, Ankara, Bursa, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Çanakkale, Bilecik, Tekirdağ, İzmir, Uşak, Balıkesir'de de hissedildiği kaydedilirken AFAD, tüm birimlrerin teyakkuzda olduğunu sıklıkla vurguluyor. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 18:09 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 18:14
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SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - İstanbul'da artçılar devam ediyor mu? 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler

AFAD son dakika deprem açıklaması vatandaşlar tarafından yakındna takip ediliyor. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. İşte 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler...

İSTANBUL'DA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

AFAD 17.52'deki depremin merkezinin Silivri, büyüklüğünün ise 3.7 olarak kaydedildiğini duyurdu.Deprem uzmanları, İstanbul'da artçıların etkisinin birkaç gün daha sürebileceğini kaydetti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (24 NİSAN)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (24 NİSAN)

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