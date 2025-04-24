SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - İstanbul'da artçılar devam ediyor mu? 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler

AFAD son dakika deprem açıklaması vatandaşlar tarafından yakındna takip ediliyor. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. İşte 24 Nisan AFAD - Kandilli son depremler...

İSTANBUL'DA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?

AFAD 17.52'deki depremin merkezinin Silivri, büyüklüğünün ise 3.7 olarak kaydedildiğini duyurdu.Deprem uzmanları, İstanbul'da artçıların etkisinin birkaç gün daha sürebileceğini kaydetti.

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (24 NİSAN)