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Haberler Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İstanbul depremi sonrası açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İstanbul depremi sonrası açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul depremi sonrası öğrenci yurtlarında bir problem bulunmadığını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 14:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İstanbul depremi sonrası açıklama

Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki öğrenci yurtlarında bir sıkıntı yaşanmadığı belirterek; "Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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