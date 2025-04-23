Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İstanbul depremi sonrası açıklama

Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki öğrenci yurtlarında bir sıkıntı yaşanmadığı belirterek; "Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş… — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 23, 2025