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Haberler Haberler Kırkikindi yağmuru nedir? | Kırkikindi yağmurları ne zaman, kaç gün sürer?

Kırkikindi yağmuru nedir? | Kırkikindi yağmurları ne zaman, kaç gün sürer?

Kırkikindi yağışlarının bu yıl ne zaman başlayacağı büyük merak konusu. Sıcak yaz günlerinden önce görülen ve baharın müjdeleyicisi olan kırkikindi yağmurları bu yıl da kuraklıkla mücadelede rol oynayacak. Peki kırkikindi yağmuru nedir, ne zaman başlayacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 15:00
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Kırkikindi yağmuru nedir? | Kırkikindi yağmurları ne zaman, kaç gün sürer?

KIRKİKİNDİ YAĞMURU NEDİR? İkbahar aylarında Anadolu'da görülen, genellikle ikindi vakitlerinde görülen kısa süreli ama şiddetli olan sağanak yağmurlardır. Türkiye'nin iç ve Orta Anadolu bölgelerinde görülen ve halk arasında 'kırkikindi yağmuru' olarak bilinen bu yağmur türü ne zaman başlar? Bu yağışlara Kırkikindi yağmurları denmesinin sebebi nedir?

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN?

Kırkikindi yağmurları, genellikle Anadolu'da ilkbaharın sonlarına doğru, Nisan ayının sonlarında başlayarak Mayıs ayı sonlarına kadar etkili olmaya devam eder. Bu yağışlar, özellikle öğleden sonra aniden bastıran kısa süreli ama şiddetli sağanaklar şeklinde görülür. Bu yağmurlar yaklaşık 40 gün devam eder. Ancak, bu süre halk arasında mecaz anlamda kullanılır ve tam olarak 40 gün süreceği kesin bir durum değildir. Yağmurlar birkaç gün sürebilir, ancak belirli bir dönem boyunca art arda yağmur görülür.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Bu yağmurların adından da anlaşılacağı gibi yaklaşık 30-40 gün süresince etkili olması bekleniyor. Ancak yağışların süresi ve yoğunluğu, yılın iklim koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişiklik gösterebilir.

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDEN OLUŞUR?

Farklı özelliklere sahip araziler (örneğin ısı kapasitesi ve albedo açısından), güneş ışınlarından farklı derecelerde etkilenir. Bu durum, yer yüzeyine yakın atmosfer tabakasında farklı oranlarda ısınmaya neden olur. Yüzeyde oluşan bu sıcaklık farkları, yoğunluk farklarını da beraberinde getirir. Daha çok ısınan ve dolayısıyla daha düşük yoğunluğa sahip hava kütleleri yükselmeye başlar.Eğer bu yükselme (konveksiyon) yeterince güçlü olursa, gök gürültülü fırtınalar meydana gelir. Bu süreçte düşey rüzgâr kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da önemli rol oynar.

Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlar gibi ani başlayan, kısa süreli ama şiddetli sağanaklar şeklinde görülür. Genellikle birkaç saatten uzun sürmez ancak önemli miktarda yağış bırakabilir. Uygun atmosferik koşullarda dolu yağışı da görülebilir.

🌧️KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARININ FAYDALARI NELERDİR?

🌧️Tarım Ürünleri İçin Hayati Öneme Sahiptir.

🌧️Sulama imkânının kısıtlı olduğu bölgelerde doğal bir sulama işlevi görür.

🌧️Yağışlar, havadaki toz, polen ve kirletici partikülleri temizleyerek daha temiz ve nefes alınabilir bir atmosfer oluşturur.

🌧️Özellikle şehirleşmiş bölgelerde öğleden sonra bastıran yağmur, sıcaklığı düşürerek bunaltıcı havayı serinletir.

🌧️Sağanaklar yer altı sularının beslenmesine katkı sağlar, dereleri ve küçük akarsuları canlandırır.

🌧️Bitki örtüsünün nemlenmesi, yangına karşı direnci artırır.

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