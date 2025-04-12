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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 12 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 12 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Nisan 2025 tarihli 32868. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Nisan Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 08:51
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Resmi Gazete'de bugün! 12 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Nisan Cumartesi tarihli 32868. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Nisan Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/04/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-02, 03 ve 04 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/04/2025 Tarihli ve 13438 Sayılı Kararı

👉12 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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