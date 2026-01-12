Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik dönemi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Slobodan Kovac ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Taner Atik'in getirildiği duyuruldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize Hoş Geldin Taner Atik!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, Başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır. 20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan milli takımlara, Avrupa kupalarından Orta Doğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik; üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır.

Sayın Taner Atik'e ailemize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz.