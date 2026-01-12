CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları: 13 Ocak’ta okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları: 13 Ocak’ta okullar tatil mi?

İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları sonrası gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?, 13 Ocak Salı günü okullar tatil olacak mı?” sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 15:41
İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları: 13 Ocak’ta okullar tatil mi?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?, 13 Ocak'ta okullar kapalı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Valiliği, hava koşullarını ve ulaşım güvenliğini dikkate alarak tatil kararını son dakika açıklamasıyla duyurabiliyor. Şu ana kadar resmi bir tatil kararı açıklanmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrenci ve velilerin güncel bilgiler için valiliğin resmî açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak okullar için tatil kararı var mı?

13 OCAK SALI OKULLAR TATİL OLDU MU?

Yeni haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi, kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitim öğretime ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop'ta (taşımalı eğitim), Gümüşhane ve İstanbul'da okullar tatil edilirken; Ankara'da ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için tatil kararı alındı.

13 Ocak Salı günü için ise valiliklerin değerlendirmeleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre, yalnızca Tunceli ilinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Diğer iller için henüz genel bir tatil kararı bulunmuyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin kendi illerine ait valilik duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar resmî bir tatil kararı açıklamadı. Kent genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürürken, özellikle Silivri ve Çatalca ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın, hava koşullarının seyrine göre valilik tarafından yapılacak son değerlendirme sonrası açıklanması bekleniyor.

TUNCELİ'DE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Bu kapsamda, 13 Ocak Salı günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Üniversiteler de üniversite senatosu kararıyla tatil kapsamına alındı. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

