Fenerium yağmurluk fiyatları ne kadar? GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?

Fenerbahçe taraftar ürünleri arasında yer alan Fenerium yağmurluklar, özellikle yağışlı havalarda hem şık hem de kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa maçında tribünlerde taraftarlara dağıtılan yağmurluklar, büyük ilgi gördü. Bu gelişmenin ardından "Fenerium yağmurluk fiyatı ne kadar?", "Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?" soruları gündeme geldi. Fenerium mağazalarında satılan yağmurlukların fiyatları modele göre değişirken, Süper Kupa için özel olarak hazırlanan yağmurluğun satış durumu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe yönetiminin, stadyumda taraftarlara dağıtılan özel yağmurluklar için önemli bir bütçe ayırdığı açıklanmıştı. Özellikle yağışlı havalarda tribünlerde konfor sağlayan bu ürünler, kısa sürede taraftarların gündemine oturdu. En çok merak edilen konu ise Fenerbahçe yağmurluk fiyatlarının ne kadar olduğu oldu.

Resmî kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yağmurluk fiyatı 249,90 TL olarak belirlendi. Dayanıklı yapısı, su geçirmez kumaşı ve uzun ömürlü kullanım sunmasıyla dikkat çeken bu yağmurluklar, sadece maç günlerinde değil günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabiliyor. Lisanslı ürün kategorisinde yer alan yağmurluklar, hem kalite hem de fiyat açısından taraftarlar tarafından makul bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

FENERIUM YAĞMURLUK FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin lisanslı ürün mağazası Fenerium, yağmurluk modelleriyle taraftarların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem online mağaza hem de Türkiye genelindeki fiziksel Fenerium şubelerinde satışa sunulan yağmurluklar, özellikle son dönemde artan yağışlarla birlikte en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Resmî açıklamalara göre Fenerium yağmurluk fiyatı da 249,90 TL olarak satışa sunulmuş durumda. Fenerbahçe arması taşıyan bu ürünler, kaliteli kumaşı, hafif yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Ayrıca farklı beden seçeneklerinin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen özel tasarım ve "limited edition" modeller, koleksiyon yapmak isteyen taraftarlar için de cazip bir alternatif sunuyor.

GS–FB SÜPER KUPA MAÇINDA DAĞITILAN YAĞMURLUK SATIŞA MI ÇIKTI?

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe yönetimi tarafından tribünlerde taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılan yağmurluklar, karşılaşmayı izleyen binlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bu gelişmenin ardından "GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?" sorusu gündeme geldi.

Kulüp yetkilileri ve Fenerium kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, söz konusu yağmurluklar özel bir organizasyon kapsamında sınırlı sayıda üretilerek yalnızca stadyumda dağıtıldı. Bu nedenle birebir aynı ürünün satışa sunulması planlanmıyor. Ancak taraftarlar için benzer tasarıma sahip Fenerbahçe yağmurluk modellerinin Fenerium mağazalarında ve online satış kanallarında temin edilebildiği belirtiliyor.