CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerium yağmurluk fiyatları ne kadar? GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?

Fenerium yağmurluk fiyatları ne kadar? GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?

Fenerbahçe taraftarlarının merak ettiği ürünler arasında yer alan Fenerium yağmurluklar, özellikle Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası gündeme geldi. Maçta taraftarlara dağıtılan yağmurlukların satışa çıkıp çıkmadığı ve Fenerium yağmurluk fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 16:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerium yağmurluk fiyatları ne kadar? GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?

Fenerbahçe taraftar ürünleri arasında yer alan Fenerium yağmurluklar, özellikle yağışlı havalarda hem şık hem de kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa maçında tribünlerde taraftarlara dağıtılan yağmurluklar, büyük ilgi gördü. Bu gelişmenin ardından "Fenerium yağmurluk fiyatı ne kadar?", "Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?" soruları gündeme geldi. Fenerium mağazalarında satılan yağmurlukların fiyatları modele göre değişirken, Süper Kupa için özel olarak hazırlanan yağmurluğun satış durumu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe yönetiminin, stadyumda taraftarlara dağıtılan özel yağmurluklar için önemli bir bütçe ayırdığı açıklanmıştı. Özellikle yağışlı havalarda tribünlerde konfor sağlayan bu ürünler, kısa sürede taraftarların gündemine oturdu. En çok merak edilen konu ise Fenerbahçe yağmurluk fiyatlarının ne kadar olduğu oldu.

Resmî kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yağmurluk fiyatı 249,90 TL olarak belirlendi. Dayanıklı yapısı, su geçirmez kumaşı ve uzun ömürlü kullanım sunmasıyla dikkat çeken bu yağmurluklar, sadece maç günlerinde değil günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabiliyor. Lisanslı ürün kategorisinde yer alan yağmurluklar, hem kalite hem de fiyat açısından taraftarlar tarafından makul bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

FENERIUM YAĞMURLUK FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin lisanslı ürün mağazası Fenerium, yağmurluk modelleriyle taraftarların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem online mağaza hem de Türkiye genelindeki fiziksel Fenerium şubelerinde satışa sunulan yağmurluklar, özellikle son dönemde artan yağışlarla birlikte en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Resmî açıklamalara göre Fenerium yağmurluk fiyatı da 249,90 TL olarak satışa sunulmuş durumda. Fenerbahçe arması taşıyan bu ürünler, kaliteli kumaşı, hafif yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Ayrıca farklı beden seçeneklerinin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen özel tasarım ve "limited edition" modeller, koleksiyon yapmak isteyen taraftarlar için de cazip bir alternatif sunuyor.

GS–FB SÜPER KUPA MAÇINDA DAĞITILAN YAĞMURLUK SATIŞA MI ÇIKTI?

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe yönetimi tarafından tribünlerde taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılan yağmurluklar, karşılaşmayı izleyen binlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bu gelişmenin ardından "GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?" sorusu gündeme geldi.

Kulüp yetkilileri ve Fenerium kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, söz konusu yağmurluklar özel bir organizasyon kapsamında sınırlı sayıda üretilerek yalnızca stadyumda dağıtıldı. Bu nedenle birebir aynı ürünün satışa sunulması planlanmıyor. Ancak taraftarlar için benzer tasarıma sahip Fenerbahçe yağmurluk modellerinin Fenerium mağazalarında ve online satış kanallarında temin edilebildiği belirtiliyor.

İsmail Yüksek'e 4 talip birden!
G.Saray'da Icardi krizi!
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! 16:14
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 15:35
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 15:26
G.Saray Fethiyespor maçına hazır G.Saray Fethiyespor maçına hazır 15:22
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 15:12
İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! 15:06
Daha Eski
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! 14:56
UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! 14:35
G.Saray'da Icardi krizi! G.Saray'da Icardi krizi! 14:30
Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! 14:11
Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? 13:54
Fenerbahçe maçının stadı değişti! Fenerbahçe maçının stadı değişti! 13:48