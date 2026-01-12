Zamlı emekli maaşı Ocak’ta mı yatacak, Şubat’ta mı?

Ocak 2026 emekli maaşı zammının belli olmasının ardından zam farkı ödeme tarihleri merak konusu oldu. "SSK emekli zam farkı ne zaman yatacak?", "Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında ödenecek?", "Emekli Sandığı zam farkı ödeme günü" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Zamlı maaşların Ocak ayında ödenmesi, farkların ise Şubat ayı başında hesaplara geçmesi olasılığı üzerinde duruluyor. Peki, Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? SSK VE BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarına göre her ayın 17'sinde başlayıp 27'sine kadar devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığında yapılan artışa ilişkin yasanın bu ödeme tarihlerine yetişmesi halinde, emekliler zamlı maaşlarını doğrudan Ocak ayında alabilecek. Ancak düzenlemenin maaş ödeme günlerine yetişmemesi durumunda, zam farkları daha sonra emeklilerin hesaplarına fark ödemesi olarak yatırılacak.

Öte yandan, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesiyle oluşan 3 bin 119 liralık fark, SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu artış, kök maaşlara yansıtılmayacak. Böylece yüzde 18,48'lik artış, yalnızca en düşük aylık alan emekliler için geçerli olacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A (SSK) EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emekli maaşı ödeme günleri şu şekilde:

Son rakamı 9 olanlar → Ayın 17'si

Son rakamı 7 olanlar → Ayın 18'i

Son rakamı 5 olanlar → Ayın 19'u

Son rakamı 3 olanlar → Ayın 20'si

Son rakamı 1 olanlar → Ayın 21'i

Son rakamı 8 olanlar → Ayın 22'si

Son rakamı 6 olanlar → Ayın 23'ü

Son rakamı 4 olanlar → Ayın 24'ü

Son rakamı 2 olanlar → Ayın 25'i

Son rakamı 0 olanlar → Ayın 26'sı

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılmaktadır:

Son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar → Ayın 25'i

Son iki hanesi 3, 1 olanlar → Ayın 26'sı

Son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar → Ayın 27'si

Son iki hanesi 0, 2 olanlar → Ayın 28'i

Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri her ay en geç 28'inde tamamlanmaktadır.