Galatasaray'ın istediği yıldıza transferde Fenerbahçe kancası!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ile Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa finalinde dev derbide karşı karşıya gelmişti. Ezeli rakipler, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık skorla kazandığı mücadelenin ardından bu kez o yıldız futbolcu için transferde karşı karşıyalar. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 16:36
Ara transferde takımını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, kanat rotasyonu için genç bir futbolcuyu kadrosuna takviye etmek istiyor.

Anthony Musaba transferinin ardından önceliğini farklı mevkilere kaydırdığı düşünülse de Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteği doğrultusunda hızlı ve seri oyunculardan kurulu bir ileri hat planı oluşturmaya çalışıyor.

Cumartesi günü Turkcell Süper Kupa Finali'nde karşılaşan bu iki ekip, transfer çalışmaları doğrultusunda da karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından The Guardian'a göre Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Mathys Tel için Fenerbahçe de devreye girdi.

Tottenham forması giyen oyuncu, teknik direktör Thomas Frank yönetiminde yeterli süre alamadığı için huzursuz hissettiğini ve kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazır olduğunu kulübe bildirdi.

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, 20 yaşındaki genç yıldızı kiralamak adına transfer yarışına girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Fransız oyuncu için Ligue 1'den Paris FC başta olmak üzere İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin de Tottenham'ın nabzını yokladığı belirtiliyor.

Ancak Tottenham yönetiminin, Brennan Johnson'ı 35 milyon sterline Crystal Palace'a sattıktan sonra Tel'in ayrılmasına izin verme konusunda isteksiz olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

Cumartesi günü FA Cup'ta Aston Villa'ya 2-1 kaybedilen maça ilk 11'de başlayan Tel, Fransa U-21 takımının kaptanlığına getirilmesinin ardından, Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırmak için düzenli oynamak istiyor. Genç oyuncu bu sezon Premier Lig'de ilk 11 başladığı 5 maçta 2 gol, sonradan girdiği 9 maçta ise 1 gol kaydetti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
