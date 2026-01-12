CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 17:38 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 17:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası!
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
G.Saray'da Icardi krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! 16:49
G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! 16:34
Milli karatecilerden 2 madalya! Milli karatecilerden 2 madalya! 16:25
Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 16:23
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! 16:14
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 15:35
Daha Eski
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 15:26
G.Saray Fethiyespor maçına hazır G.Saray Fethiyespor maçına hazır 15:22
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 15:12
İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! 15:06
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! 14:56
UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! 14:35