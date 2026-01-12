Beşiktaş'ta Ankara Keçiörengücü maçı öncesi Cengiz Ünder sevinci!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılara bu antrenmanda Cengiz Ünder'den sevindiren haber de geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 14:56
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi. Ayrıca siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder, takımla antrenmanlara başladı.

