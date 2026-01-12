Başar Önal'dan flaş transfer yanıtı! Beşiktaş'ın gündemindeydi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş ile ismi ara transfer döneminde anılan milli futbolcu Başar Önal, geleceğine dair dikkat çeken bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 16:14
Ara transfer döneminde bir sol kanat transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başar Önal da ön plana çıkan isimlerden bir tanesiydi.

Hollanda'nın NEC Nijmegen formasını terleten 21 yaşındaki oyuncu için hem Beşiktaş hem de İtalyan ekibi Pisa, bu kış transfer döneminde Başar Önal'ı transfer etmek adına NEC Nijmegen'in kapısını çaldı.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Voetbal Primeur'da yer alan habere göre Başar Önal, bu teklifleri reddetti. Kanat oyuncusunun NEC'de çok mutlu olduğu ve takım arkadaşı Sami Ouaissa ile girdiği gol krallığı yarışında onu geride bırakmaya odaklandığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 15 maça çıkan ve 3 gol 8 asistlik katkı sergileyen Önal'ın, NEC ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türkiye Ümit Milli Takımı forması da giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

İsmail Yüksek'e 4 talip birden!
