Başar Önal'dan flaş transfer yanıtı! Beşiktaş'ın gündemindeydi

Ara transfer döneminde bir sol kanat transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başar Önal da ön plana çıkan isimlerden bir tanesiydi.

Hollanda'nın NEC Nijmegen formasını terleten 21 yaşındaki oyuncu için hem Beşiktaş hem de İtalyan ekibi Pisa, bu kış transfer döneminde Başar Önal'ı transfer etmek adına NEC Nijmegen'in kapısını çaldı.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Voetbal Primeur'da yer alan habere göre Başar Önal, bu teklifleri reddetti. Kanat oyuncusunun NEC'de çok mutlu olduğu ve takım arkadaşı Sami Ouaissa ile girdiği gol krallığı yarışında onu geride bırakmaya odaklandığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 15 maça çıkan ve 3 gol 8 asistlik katkı sergileyen Önal'ın, NEC ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türkiye Ümit Milli Takımı forması da giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER