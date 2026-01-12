Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Gabriel Paulista...

Beşiktaş'tan kısa süre önce takıma veda eden Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista için KAP açıklaması geldi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Gabriel Paulista'ya Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcularımızdan Gabriel Paulista ile yollarımızın ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."
Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK