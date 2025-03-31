  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 31 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 31 Mart Pazartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:22 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 31 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 MART | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mart Pazartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

31 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 37,95 (Alış) - 37,97 (Satış)

EURO: 41,12 (Alış) - 41,17 (Satış)

STERLİN: 49,15 (Alış) - 49,40 (Satış)

1 DOLAR = 37,97 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉31 Mart Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.792,58₺

Gram altın satış: 3.793,24₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 6.284,00₺

Çeyrek altın satış: 6.327,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 12.569,00₺

Yarım altın satış: 12.653,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 25.060,00₺

Tam altın satış: 25.202,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 25.140,00₺

Cumhuriyet altını satış: 25.520,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 25.735,00₺

Ata altın satış: 25.867,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mart Pazartesi günü saat 07.21 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi
G.Saray'dan Arsenal'in yıldızına kanca!
DİĞER
‘Kuruluş Osman’ oyuncularından bayrama özel mesajlar! Unutamadıkları bayram anılarını anlattılar...
İsrailli bakan Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Livakovic'e Suudi Arabistan kancası!
Mertens'in alternatifi ManU'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 01:18
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 01:18
Derbide kırmızı kart tartışmaları! Derbide kırmızı kart tartışmaları! 01:18
Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! 01:18