MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2025-MEB-EKYS sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 2 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Sınava katılan yönetici adayları sonuçları heyecanla beklerken ÖSYM'den duyuru geldi. 2025 EKYS sonuçlarının adayların erişime açıldığı bildirilirken sınava katılanlar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da görüntüleyebilecekler. İşte detaylar...

MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025-MEB-EKYS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2025 EKYS sonuçlarının 21 Mart 2025 tarihinden itibaren erişime açıldığı belirtildi. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

MEB EKYS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2025 EKYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme süreci başlayacak. Adayların puanlarına göre atanma süreçleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

MEB-2025-EKYS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN