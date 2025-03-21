Başkan Erdoğan açıkladı: 21 Mart resmi tatil mi olacak? Nevruz Bayramı resmi tatil mi oluyor?

Baharın gelişiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz coşkusu yaşanırken, İstanbul'da düzenlenen kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı olarak kabul edilmesi için Meclis'e teklif sunmaya hazırım" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Nevruz'un resmi tatil olup olmayacağı sorusu gündemin en merak edilen konularından biri haline geldi. Peki, 21 Mart resmi tatil mi olacak? Nevruz Bayramı resmi tatil mi oluyor?

21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım" ifadelerini kullandı.

NEVRUZ NEDİR?

21 Mart, doğanın yeniden canlandığı, kışın izlerini geride bırakarak bahara kucak açtığımız özel bir dönemin başlangıcıdır. Bu tarihle birlikte hava ısınır, eriyen karların yerini yeşeren toprak alır, ağaçlar çiçek açar ve göçmen kuşlar yuvalarına geri döner.

Bu büyük değişim, doğadaki tüm varlıklar için uyanışı, dirilişi ve yeniden doğuşu simgeler. İşte tam da bu yüzden, Nevruz, yani "Yenigün" bayramı, doğanın döngüsüne duyulan saygının bir ifadesi olarak asırlardır kutlanmaktadır.

Nevruz, yalnızca mevsimsel bir değişimin değil, aynı zamanda yenilenmenin, birlikteliğin ve umudun da simgesidir. İnsanlar, bu özel günü ateşler yakarak, doğayla iç içe kutlamalar yaparak ve kardeşlik mesajları vererek karşılarlar. Nevruz, hem doğanın hem de insan ruhunun yeniden canlandığı bir bayramdır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

Yılbaşı 1 Ocak

Ramazan ve Kurban Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasisi Ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayram

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı