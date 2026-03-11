CANLI SKOR ANA SAYFA
e-Nabız İlacım Nerede uygulaması nedir? İlacım Nerede uygulaması özellikleri

Son dönemde ilaç arayan vatandaşların en çok başvurduğu dijital hizmetlerden biri, e-Nabız platformunda yer alan “İlacım Nerede?” özelliği oldu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kendilerine reçete edilen ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca görüntüleyebiliyor. Özellikle temini zor ilaçların takibini pratik hale getiren bu özellik, hastaların en yakın eczaneyi kısa sürede bulmasına yardımcı oluyor. e-Nabız üzerinden sunulan hizmetin nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılacağı ise birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Peki, e-Nabız İlacım Nerede uygulaması nasıl kullanılır? İlacım Nerede uygulaması nedir? İşte detaylar...

Dijital sağlık hizmetleri sunan e-Nabız platformu, "İlacım Nerede?" özelliğiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Sistem üzerinden yapılan sorgulamalar sayesinde kullanıcılar, kendilerine yazılan reçeteli ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu hızlıca öğrenebiliyor. Bu uygulama sayesinde hastalar, ilaçlarını bulmak için eczane eczane dolaşmak zorunda kalmadan doğrudan ilacın bulunduğu noktaya ulaşabiliyor. Böylece hem zaman kaybı önleniyor hem de ilaç temin süreci daha pratik hale geliyor. Peki, e-Nabız İlacım Nerede uygulaması nasıl kullanılır? İlacım Nerede uygulaması nedir?

e-Nabız İlacım Nerede uygulaması

E-NABIZ İLACIM NEREDE UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dijital sağlık hizmetleri kapsamında önemli bir yeniliği duyurdu. e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliği sayesinde vatandaşlar, son 5 gün içinde kendilerine yazılan reçetelerdeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca öğrenebilecek.

Yeni uygulama ile kullanıcılar, bulundukları il sınırları içinde ilacın mevcut olduğu eczaneleri sistem üzerinden hızlıca sorgulayabilecek. Böylece ilaç arama süreci daha pratik hale gelirken, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaca ulaşmaları da kolaylaşacak.

e-Nabız İlacım Nerede uygulaması nedir?

İLACIM NEREDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlacım Nerede uygulaması e-Nabız platformu üzerinden kullanılabilir. Buraya eklenen "İlacım Nerede?" özelliği, vatandaşlara ilaç bulma konusunda önemli kolaylıklar sunuyor. Kullanıcılar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri görüntüleyebildiği gibi "nöbetçi eczane" seçeneğini işaretleyerek mesai saatleri dışında da sorgulama yapabiliyor. Böylece gün içinde eczaneye gitme fırsatı bulamayan kişiler, ilaçlarına daha hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Uygulama ayrıca seçilen eczaneye kolay erişim imkanı da sağlıyor. İlaç bulunan eczane tercih edildiğinde sistem üzerinden navigasyon başlatılabiliyor ve kullanıcılar en kısa rota ile ilgili eczaneye yönlendiriliyor. Bu özellik sayesinde hem zaman kaybı azalıyor hem de ilaç temin süreci daha pratik hale geliyor.

e-Nabız İlacım Nerede uygulaması nasıl kullanılır?

İLACIM NEREDE UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELER?

e-Nabız sisteminde yer alan İlacım Nerede uygulamasının özelliklerinden bazıları şunlar:

İlacın bulunduğu eczane konumunun yer aldığı sayfada, verilerin bir gün önceki stok üzerinden güncellendiği ve ilacın o süre zarfında başka bir hastaya verilmiş olabileceği, bunun için eczaneye gidilmeden önce telefonla ilacın stokunun teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Uygulama içerisinde veri doğruluğunu güncel tutmak amacıyla hastalar "geri bildirim sistemi"ni kullanabilecek.

İlaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ve harita lokasyon doğruluğu gibi başlıklarda vatandaşlar, uygulama üzerinden değerlendirmelerde bulunabilecek.

