İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Pazartesi kar tatili olacak mı? Okullar var mı, yok mu?

Sibirya üzerinden gelen "Altay" soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına alarak sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşürdü. Özellikle İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, hafta sonu sınavlar ve eğitim kurumlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Megakentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli, "24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer tatil kararını gündemine aldı. Beklenen açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Yapılan duyuruda, hava şartlarına bağlı olarak eğitimle ilgili alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Pazartesi kar tatili olacak mı? Okullar var mı, yok mu?

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Son günlerde etkisini hissettiren Altay soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don tehlikesine karşı yeni bir uyarı yayımladı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlü rüzgârın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime ara verilmiş, hafta sonu sınav ve eğitim faaliyetleri de askıya alınmıştı. Ancak, yeni haftayla birlikte hava koşullarının normale dönmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin merakla beklediği tatil haberine sosyal medya üzerinden açıklık getirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın (bugün) hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz.

İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTIYOR

İstanbul'da dört gündür etkili olan kar yağışı, yeni haftayla birlikte etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesiyle birlikte, hafta ortasında İstanbul'da sıcaklık 9 dereceye kadar çıkacak.

Başkent Ankara'da ise yeni haftada kar yağışı beklenmiyor. Uzmanlar, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artacağını ve yurdun büyük bölümünde yağışsız bir hava hakim olacağını belirtiyor. Ancak perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla kar yağışı görülebilir.