İstanbul'da vapur seferleri İPTAL EDİLDİ: 21 Şubat Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 21 ŞUBAT | İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağış, hava, kara ve deniz ulaşımının da aksamasına neden oluyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanları, kar yağışının devam edeceğini belirtirken, 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Elverişsiz hava koşullarının yaşandığı İstanbul'da yoğun tipi sebebiyle tüm Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. Konu hakkında ikinci bir duyuru gelene kadar iptal kararının devam edeceği de belirtildi.

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