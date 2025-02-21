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Haberler Haberler İstanbul'da vapur seferleri İPTAL EDİLDİ: 21 Şubat Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi

İstanbul'da vapur seferleri İPTAL EDİLDİ: 21 Şubat Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi

İstanbul'da etkisini göstermeye devam eden kar yağışı zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, 21 Şubat Cuma günü etkisini devam ettiren kar yağışının yaklaşık 3 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. Hava ve kara trafiği dışında deniz ulaşımında da aksamalar meydana gelirken, İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi vapur seferler iptal edildi? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:56 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 17:00
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İstanbul'da vapur seferleri İPTAL EDİLDİ: 21 Şubat Şehir Hatları iptal edilen seferler listesi

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 21 ŞUBAT | İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağış, hava, kara ve deniz ulaşımının da aksamasına neden oluyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanları, kar yağışının devam edeceğini belirtirken, 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Elverişsiz hava koşullarının yaşandığı İstanbul'da yoğun tipi sebebiyle tüm Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. Konu hakkında ikinci bir duyuru gelene kadar iptal kararının devam edeceği de belirtildi.

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

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