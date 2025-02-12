market.org nedir, nasıl kullanılır? | Zincir market fiyat karşılaştırmasında hangi marketler var?

Zincir marketlerden yapılan alışverişlerde kullanılacak yeni uygulama market.org, tüketicilere fiyat karşılaştırma imkanı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından tanıtılan uygulamada, zincir marketlerde yer alan 50 binden fazla ürünün fiyatlarında karşılaştırma yapılabileceği ve böylece tüketicinin, kendisine en uygun olan ürünü seçebileceği kaydedildi. Peki market.org nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

market.org NEDİR?

market.org, tüketicilerin alışverişini kolaylaştırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Zincir marketlerde yer alan ürünlerde fiyat karşılaştırması yapılmasını sağlayan uygulama, ürünlerin fiyatlarına göre kendilerine en uygun marketi seçerek buradan alışveriş yapabilecek. Fiyat listeleri, tüketicilere doğru etiket fiyatını sunabilmek adına haftalık olarak güncellenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamada, zincir market şubelerinde yer alan 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin uygulama içinde yer alacağı belirtildi. Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!"

https://t.co/DiGYxcbIwy Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın… pic.twitter.com/P3WOPKqv19 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 11, 2025

ZİNCİR MARKET FİYAT KARŞILAŞTIRMASINDA HANGİ MARKETLER VAR?

Uygulamada yer alan zincir marketler şöyle sıralandı:

A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ŞOK market.

market.org NASIL KULLANILIR?

'marketfiyati.org.tr' web sitesinde ürün fiyatlarını karşılaştırmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

👉1. ADIM

Siteye Erişim: İnternet tarayıcınızdan marketfiyati.org.tr adresine gidin.

👉2. ADIM

Ürün Arama: Ana sayfada veya arama çubuğu üzerinden karşılaştırmak istediğiniz ürünü arayın.

👉3. ADIM Fiyat Listesi: Arama sonuçlarında, farklı marketlerdeki güncel fiyatları liste halinde görebilirsiniz.

👉4. ADIM Karşılaştırma: Listelenen fiyatları inceleyerek, en uygun fiyatlı marketi belirleyebilirsiniz.

Bakanlık "Market Fiyatı" mobil uygulamasının da yakında erişime açılacağını bildirdi.