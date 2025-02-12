  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler market.org nedir, nasıl kullanılır? | Zincir market fiyat karşılaştırmasında hangi marketler var?

market.org nedir, nasıl kullanılır? | Zincir market fiyat karşılaştırmasında hangi marketler var?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tüketicilerin kullanımına sunduğu market.org ile tüketiciler, zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yapabilecek. Market raflarında ve internet sitelerinde satışa sunulan 50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasının, market.org sayesinde hızlıca yapılabileceği uygulamanın kullanımı ve detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki market.org nedir, nasıl kullanılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 10:49 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
market.org nedir, nasıl kullanılır? | Zincir market fiyat karşılaştırmasında hangi marketler var?

Zincir marketlerden yapılan alışverişlerde kullanılacak yeni uygulama market.org, tüketicilere fiyat karşılaştırma imkanı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından tanıtılan uygulamada, zincir marketlerde yer alan 50 binden fazla ürünün fiyatlarında karşılaştırma yapılabileceği ve böylece tüketicinin, kendisine en uygun olan ürünü seçebileceği kaydedildi. Peki market.org nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

market.org NEDİR?

market.org, tüketicilerin alışverişini kolaylaştırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Zincir marketlerde yer alan ürünlerde fiyat karşılaştırması yapılmasını sağlayan uygulama, ürünlerin fiyatlarına göre kendilerine en uygun marketi seçerek buradan alışveriş yapabilecek. Fiyat listeleri, tüketicilere doğru etiket fiyatını sunabilmek adına haftalık olarak güncellenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamada, zincir market şubelerinde yer alan 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin uygulama içinde yer alacağı belirtildi. Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!"

ZİNCİR MARKET FİYAT KARŞILAŞTIRMASINDA HANGİ MARKETLER VAR?

Uygulamada yer alan zincir marketler şöyle sıralandı:

  1. A101,

  2. BİM,

  3. CarrefourSA,

  4. HAKMAR,

  5. MİGROS,

  6. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,

  7. ŞOK market.

market.org NASIL KULLANILIR?

'marketfiyati.org.tr' web sitesinde ürün fiyatlarını karşılaştırmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

👉1. ADIM

Siteye Erişim: İnternet tarayıcınızdan marketfiyati.org.tr adresine gidin.

👉2. ADIM

Ürün Arama: Ana sayfada veya arama çubuğu üzerinden karşılaştırmak istediğiniz ürünü arayın.

👉3. ADIM

Fiyat Listesi:

Arama sonuçlarında, farklı marketlerdeki güncel fiyatları liste halinde görebilirsiniz.

👉4. ADIM

Karşılaştırma:

Listelenen fiyatları inceleyerek, en uygun fiyatlı marketi belirleyebilirsiniz.

Bakanlık "Market Fiyatı" mobil uygulamasının da yakında erişime açılacağını bildirdi.

Mourinho'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman ve nerede?
Başkan Erdoğan Endonezya'da "Filistin" için ses yükseltti: Gayrimeşru projedir!
Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem...
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... 10:28
Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! 10:18
Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? 10:04
F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek 09:29
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! 09:25
F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! 09:17
Daha Eski
Berke haziranda Aslan Berke haziranda Aslan 08:50
Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:04
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 01:29
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 01:29
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 01:29
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 01:29